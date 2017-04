Le père accusé de voies de faits graves sur son bébé pourrait plaider coupable

Les discussions avancent dans le dossier du père de 21 ans accusé de voies de fait graves envers son bébé d'un mois en août dernier à Lambton. La procureure de la Couronne, Me Joanny St-Pierre, a indiqué au tribunal vendredi à Sherbrooke qu'elle prépare un projet d'admission pour les faits.



L'avocate du père, Me Audrey Parizeau, doit faire un retour avec son client mais elle a précisé son intention de disposer du dossier.



Le père, dont on ne peut dévoiler l'identité pour protéger la fillette, avait été remis en liberté sous de sévères conditions.



Il ne peut notamment entrer en contact avec ses enfants, la mère de ceux-ci et sa belle-famille.