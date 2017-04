Le parc de la Gatineau attire comme le rocher Percé

Le Parc de la Gatineau rapporte 241M$ en retombées économiques annuellement dans la région.

C’est ce que révèle une étude Environics, réalisée pour la Commission de la Capitale nationale.

En moyenne, les visiteurs de l’extérieur de la région dépensent 362$ lors de leur visite, comparativement à 127 $ pour les résidants. La différence est liée directement aux frais d’hébergement, de voyage et divertissements.

La randonnée pédestre est l’activité la plus populaire au printemps, en été et à l’automne, alors que le ski de fond attire les visiteur à l’hiver.

C’est le domaine Mackenzie-King qui est l’endroit le plus régulièrement visité à 37 %.

Les belvédères, les promenades et les sentiers sont les plus fréquentés à l’automne alors que pendant l’hiver, c’est le Camp Fortune.

Au printemps et à l’été, le lac Pink, les belvédères et le lac Meech sont les plus populaires.