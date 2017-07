Guillaume André

Selon le propriétaire de Véhicules Électriques Simon André, Guillaume André, au moins une centaine de ses clients on déjà commandé leur nouvelle Tesla.



En attendant, certains ont donc décidé de se procurer un véhicule électrique de seconde main.



Le tout premier modèle 3 de Tesla, qui se veut un véhicule plus abordable, devrait sortir de l'usine californienne vendredi et les premières livraisons auront lieu à la fin du mois. [En audio]