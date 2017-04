Claude Belleau

La Ville de Sherbrooke a commencé à liquider le mobilier de l'hôtel Wellington qui sera éventuellement démoli.65 organismes de Sherbrooke se partageront le mobilier.En audio, le directeur général d'Estrie-Aide, Claude Belleau.La démolition de deux bâtiments s'amorcera lundi dans le cadre du projet Well inc., soit ceux du pub irlandais et de l'ancien restaurant Pap's.