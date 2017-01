Le journaliste Benoît Aubin s'éteint à l'âge de 68 ans

QUÉBEC - Le journaliste Benoît Aubin, est décédé hier à l'Hôtel-Dieu de Montréal des suites d'une longue maladie.

Monsieur Aubin, 68 ans, était atteint d'emphysème depuis de nombreuses années.

Le journaliste d'expérience a oeuvré pour la plupart des grands médias du Québec, laissant sa marque au Montréal-Matin, au Globe and Mail, à La Presse et aux magazines L'Actualité et MacLean's. Il a aussi occupé la fonction de directeur de l'information du Journal Le Devoir .

Benoît Aubin a effectué des passages remarqués chez TVA et Global, en plus de signer de nombreuses interventions au 98 5 fm.

Auteur d'une chronique dans le Journal de Montréal depuis plusieurs années, il a signé son dernier papier le 22 janvier.