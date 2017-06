Dominic Fugère

Nic Hamilton, le frère de Lewis champion du monde de Formule 1 et Oliver Solberg, fils de Petter champion du monde de rallye, seront du départ des courses de rallycross du championnat national.Oliver, 15 ans, pour sa part, est devenu il y a quelques semaines, le plus jeune pilote de l'histoire à remporter une course de Supercar, à Arvika en Suède.Le Directeur Général du GP3R, Dominic Fugère.