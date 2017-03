Le fleuve déborde à Québec (vidéo-galerie photos)

Un résident et un travailleur du secteur

QUÉBEC - Le fleuve est sorti de son lit ce matin à Québec et dans les environs en raison des conditions météo exceptionnelles.

Une dizaines de résidents d'un parc de maisons mobiles à Château-Richer ont évacué, certains par mesure préventive, d'autres à la demande des autorités.



D'autres débordements ont été observés à Lévis.



La rue Dalhousie dans le secteur du Vieux-Port de Québec est fermée à la circulation entre le quai St-André et la Côte Gilmour. Au plus fort de ce débordement vers 9h ce matin, il était possible de voir des automobiles avec de l'eau jusqu'au milieu des portières.



Une situation extraordinaire selon des résidents du secteur.