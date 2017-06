Le Festival western entre au musée! L'affiche du de la nouvelle exposition/Photo: Cogeco nouvelles

On fête les 50 ans du Festival western de St-Tite à Trois-Rivières. À compter de demain, le Musée québécois de culture populaire de Trois-Rivières consacrera une exposition au plus important festival de la Mauricie.



L'exposition "Notre Far west" sera présentée jusqu'en septembre 2019.



Pour la directrice du Musée, Valérie Therrien, une alliance entre le musée et le Festival est toute naturelle.