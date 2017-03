Aurélie Guindon

Une femme dans la cinquantaine a péri happée par un tracteur muni d'une souffleuse à neige vers 4h30 ce matin, dans le Centre-du-Québec.

Le drame s'est produit en milieu rural, sur un terrain privé du 8e rang à Saint-Valère.

Les détails avec Aurélie Guindon, de la Sûreté du Québec. (En audio)

On ignore le lien entre les deux personnes et pourquoi la victime se trouvait à cet endroit à ce moment précis, mais on sait que le drame n'est pas survenu dans le cadre d'un contrat de déneigement.