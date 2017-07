Le corps d'un octogénaire d'Orléans disparu est retrouvé

Un octogénaire, souffrant de démence et de diabète, a été retrouvé mort après avoir été porté disparu la semaine dernière.

Le corps de Jean Proulx, âgé de 80 ans, a été retrouvé samedi soir. Il manquait à l'appel depuis mercredi.

La victime demeurait dans une résidence pour personnes atteintes d'Alzheimer et de démence à Orléans depuis un an et demi.

Les autorités demandaient l'aide des citoyens du secteur Gloucester dans l'espoir de retrouver l'homme égaré, considérant qu'il n'avait pas l'habitude de s'éloigner de son lieu d'hébergement.

Aucun autre détail n'a été dévoilé, et les circonstances de son décès n'ont pas été précisées.