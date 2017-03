Le Conseil supérieur de l'éducation se range derrière les syndicats

Lucie Bouchard, secrétaire générale et présidente par intérim du CSE

QUÉBEC - Le Conseil Supérieur de l'Éducation (CSE) se range derrière les syndicats d'enseignants et dénonce le contexte dans lequel sera implanté le nouveau cours d'éducation financière.Le CSE ne se dit pas contre l'implantation du cours, mais maintient qu'il faut prendre le temps de choisir la place qu'il occupera dans le cursus.À ce sujet, la secrétaire générale et présidente par intérim du conseil, Lucie Bouchard...Et si on déplore aussi le manque de formation des enseignants et l'absence de matériel didactique fiable, le ministre de l'éducation Sébastien Proulx compte bien instaurer le cours à l'automne 2017.Les unités réservées à l'éducation financière empièteront sur celles du cours de Monde contemporain.