Le conflit de la STO rendu au palais de justice

Le conflit de travail risque de prendre une nouvelle tournure à la Société de transport de l'Outaouais. La direction de la STO dépose une injonction aux grévistes.



On leur reproche certains comportements lors des grèves du 16 et du 21 mars, notamment la présence d'employés syndiqués devant les fenêtres des employés de bureau, ce qui aurait été jugé comme de l'intimidation selon un rapport de la firme de sécurité Garda.



La direction de la STO demande aussi à la cour que les syndiqués ne puissent plus bloquer l'accès et de ne plus se trouver sur les terrains de la STO.