Le club de golf Héritage est sauvé

La saison 2017 du club de golf Héritage est sauvée. L'entrepreneur Pierre-Hugues Fortin va assurer la gestion du terrain, du restaurant et de l'hôtel, de Notre-Dame-de-la-Paix dans le Petite-Nation, et assure que le tout sera en opération d'ici quelques semaines.



Au cours des prochains mois, celui qui est aussi propriétaire des clubs de golf Tecumseh et Cascades va s'affairer à acquérir officiellement le complexe situé au nord de Montebello.



Fait à noter, les membres des clubs de golf Tecumseh et Cascades, aussi propriétés de Pierre-Hugues Fortin, pourront jouer gratuitement au club Héritage cet été.