Le CHU de Québec recule et réinstallera le crucifix à l'hôpital Saint-Sacrement

DERNIÈRE HEURE - À la demande du Ministère de la Santé et des Services Sociaux, le CHU de Québec réinstallera le crucifix dans le hall de l'hôpital Saint-Sacrement. Plus de détails à venir

Voici le communiqué du CHU de Québec émis peu avant midi mercredi.

Pour diffusion immédiate

Québec, le 1er mars 2017 – À la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), le CHU de Québec-Université Laval (CHU) réinstallera le crucifix à l’entrée de l’Hôpital du Saint-Sacrement.



Le MSSS considère « qu’il ne s'agit pas ici de la neutralité religieuse de l'état mais du respect de l'histoire de l'hôpital, du caractère patrimonial religieux et surtout du respect et de la reconnaissance à avoir envers nos mères fondatrices, la communauté des Soeurs de la charité ».



Afin de ne pas nuire à la circulation de la clientèle, le crucifix sera réinstallé à sa place initiale en fin de journée, soit lorsque l’achalandage sera moins important. Le MSSS demande également « comme suggéré dans la proposition du diocèse, qu’une note explicative sur son caractère historique et patrimonial » soit ajoutée. Cette note sera temporaire dans un premier temps et une plaque d’interprétation permanente sera installée dans les prochains mois.

– 30 –