Bernard Sévigny

Le bureau Well. inc permettra de tisser des liens entre les organismes, entrepreneurs et institutions publiques concernés par le Quartier Well. inc.Il estime que la Ville de Sherbrooke est en train de gagner son pari concernant le développement de ce secteur.Par ailleurs, l'installation de la palissade est commencée devant les terrains vacants où des bâtisses ont été démolies sur la rue Wellington Sud.Une oeuvre d'art impliquant des organismes du milieu y sera réalisée.