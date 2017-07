Dany Cloutier

Chargement du lecteur ...

Plus de 17 000 visites et activités de prévention ont eu lieu, ce qui a permis d'atteindre une moyenne en pertes matérielles de 10,43 $ par habitant, une donnée au-dessous de la moyenne québécoise.



Parmi les événements marquants, une nouvelle caserne a été mise en service sur le boulevard des Chenaux et une nouvelle direction de la sécurité incendie et de la sécurité civile a été créée.



Le schéma de couverture de risque a également été revu.



Le directeur de la sécurité incendie et de la sécurité civile, Dany Cloutier, se dit satisfait. [En audio]