Lynn Blouin

Destination Sherbrooke va tester la nouvelle application des murales au début août pour qu'elle soit prête lors du lancement le 10 août.Par ailleurs, les visiteurs ont été nombreux à Sherbrooke en fin de semaine alors que les hôtels étaient remplis.Lynn Blouin, directrice promotion et accueil tourisme d'affaires et sportif chez Destination Sherbrooke parle du bilan de mi-saison.Madame Blouin précise qu'habituellement, les meilleurs mois en terme de nombre de visiteurs à Sherbrooke sont août et septembre.