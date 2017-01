Dre Mélissa Généreux

La santé psychologique de la population de la MRC du Granit, et particulièrement celle de Lac-Mégantic, s'améliore depuis la tragédie ferroviaire du 6 juillet 2013.On note également une utilisation accrue des services médicaux et psychosociaux par la population.Malgré tout, la souffrance psychologique demeure présente chez les citoyens.Trois recommandations émergent de l'étude.Placer l'humain avant l'économie, favoriser le sentiment de contribution, et enfin, viser l'harmonie sociale par des projets rassembleurs.