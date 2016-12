Lac-Beauport: 47 tests et un seul puits contaminé

QUÉBEC - Les premières analyses de la qualité de l'eau potable effectuées à Lac-Beauport ne révèlent qu'un seul cas de contamination.

47 tests ont été réalisés jusqu'à maintenant et un seul test revenu positif.



Cependant, il faudra pousser les vérifications plus loin pour déterminer si le déversement accidentel des eaux usées de l'école Montagnac dans un étang est responsable de la contamination identifiée.



Pour les puits qui ne présentent aucune contamination, il ne sera plus nécessaire pour leur propriétaire de faire bouillir l'eau avant de la consommer.



Jusqu'à maintenant, une centaine de citoyens se sont présentés à l'école afin de recevoir la trousse pour vérifier la qualité de leur eau potable.



Les résultats des tests sont généralement livrés dans un délai de 48 heures ou moins.