La Ville de Trois-Rivières exige que la mosquée soit relocalisée

COGECO NOUVELLES a appris que la Ville de Trois-Rivières a demandé au conseil d'administration du Centre culturel islamique de la Mauricie de se relocaliser et de cesser ses activités de culte à la mosquée de Trois-Rivières.

Non seulement la Ville de Trois-Rivières a rejeté la demande d'agrandissement de la Mosquée de Trois-Rivières, mais elle lui a demandé en octobre dernier de déménager. "Dans les lettres que nous avons reçues du service d'urbanisme en octobre dernier, nous étions menacés de poursuites judiciaires si jamais on ne déménageaient pas dans les délais requis », indique le porte-parole du Centre culturel islamique de la Mauricie, Malik Hammadouche. On leur donnait jusqu’au mois de décembre 2016 pour quitter les lieux. «Imaginez toute la tension que ça a créé dans la communauté », ajoute M. Hammadouche.



La Ville leur explique que le zonage ne leur permet pas d'exploiter un lieu de culte à cet endroit. Pourtant, ils occupent les lieux depuis 32 ans. Ils ont embauché un avocat pour qu'on leur reconnaisse un droit acquis.

Le maire Yves Lévesque a été informé de la situation cette semaine.

« Même si le changement de zonage n’a pas été fait, même si c’est utilisé comme lieu de culte, après tant d’année, je pense que ça peut devenir un droit acquis. »

Le maire dit vouloir d'abord régler le problème lié au zonage avant de discuter du projet d'agrandissement de la mosquée.