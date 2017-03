La STO prête à retourner à la table de négociation

L'avocat de la Société de transport de l'Outaouais tend la main à sa collègue de la partie syndicale pour reprendre les négociations.

Le 1047 Outaouais a mis la main sur une lettre expédiée aujourd'hui par Me Jean-Jacques Rainville à Me Josée Moreau.En plus des 8 dates prévues en mars, il est prêt à retourner à la table de négociation les samedis 18 et 25 mars, de même que le dimanche 26 mars.Dans sa missive, Me Rainville fait référence à une entrevue diffusée sur nos ondes ce matin avec le président du syndicat Félix Gendron.Il mentionne que Monsieur Gendron "a indiqué très clairement qu'il était disposé à reprendre les négociations sans attendre et sans qu'il ne soit question d'arbitrage afin de mener à terme l'exercice que nous vous avons proposé".