La SQ recherche un fraudeur par carte de crédit

La Sûreté du Québec demande l'aide de la population pour identifier un fraudeur.

Le suspect frauderait par carte de crédit et aurait sévit entre le 13 et le 19 janvier dernier à St-Léonard-d'Aston, Laval, St-Jérôme, Ste-Agathe-des-Monts et Montréal.

Le fraudeur aurait effectué des achats dans plusieurs commerces à l'aide de cartes de crédit faussement obtenues. Il aurait volé l'identité de certaines personnes pour les obtenir.

Il s'agit d'un homme de 5 pieds 10 pouces et 190 lbs.

Il a les cheveux châtains avec des mêches blondes, le tour de la tête rasé. Sur le dessus de la tête, il est coiffé sur le côté.

Lors des événements, l'individu portait un manteau noir à capuchon avec une fermeture éclair de couleur argent, avec des bandes blanches à la hauteur des poignets.

Toute personne qui possède de l'information peut composer le 1-800-659-4264.