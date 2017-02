Cathy Bergeron

La Société protectrice des animaux de l'Estrie rappelle que la stérilisation des animaux est à privilégier pour mettre un frein aux nombreux abandons.La porte-parole de la SPA de l'Estrie, Cathy Bergeron indique que l'an dernier 16% des chiens et 8% des chats étaients stérilisés à leur arrivée au refuge de la SPA.En 4 ans, un couple de chats et ses descendants engendrent plus de 20 000 chats, tandis qu'en 7 ans, un couple de chiens et ses rejetons auront une descendance de 4 mille chiens.