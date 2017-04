Donald Martel

QUÉBEC - La Coalition avenir Québec réclame que la Vérificatrice générale se mette le nez dans les livres de la Société des traversiers du Québec.

Le député Donald Martel, porte-parole en matière de stratégie maritime, estime que la STQ ne navigue plus seulement en eaux troubles, elle est en train de couler.



La baisse de l'achalandage et l'explosion des coûts de la réfection des quais de Sorel et Matane, sont, selon lui, autant d'éléments qui démontrent un «dysfonctionnement généralisé».



Il se questionne sérieusement sur les retards dans la livraison des nouveaux traversiers de Tadoussac...