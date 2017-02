La saison des conflits de travail se poursuit

QUÉBEC - L'alliance syndicale de la construction laisse planer l'idée de se doter d'un mandat de grève en vue de la prochaine négociation de convention collective.

Le Journal de Québec rapporte que les négociations s'annoncent corsées si on se fie à celles de 2013.





Plus tôt cette semaine, l'Alliance qui représente 175 000 travailleurs, s'était adressée au ministère du Travail pour demander la médiation dans les secteurs institutionnel, industriel et commercial.





Il faut dire qu'en 2013, ce sont ces secteurs qui avaient posé problème, contrairement aux secteurs résidentiel, de génie civil et de la voirie, pour qui les négociations s'étaient bien déroulées.





La convention collective des travailleurs de la construction vient à échéance le 30 avril prochain.