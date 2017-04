La Résidence Bellevue de Sherbrooke sera transformée en immeuble à logements

La Résidence Bellevue située sur la rue King Est à Sherbrooke vient d'être vendue. Le courtier immobilier Richard Lavoie confirme que deux promoteurs de Montréal ont fait l'acquisition de la bâtisse qu'ils vont transformer en immeuble de 54 logements.



Les travaux sont estimés à 500 mille dollars et des logements de 1 pièce et demi à trois pièces et demi seront aménagés.



Les promoteurs comptent débuter les travaux dans environ un mois le temps que la transaction soit complétée et la location des logements pourrait débuter en juin.



Rappelons que la Résidence Bellevue a dû fermer ses portes en février, le propriétaire n'étant pas en mesure de se conformer aux nouvelles normes de la Régie du bâtiment du Québec.