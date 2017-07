La pintade du restaurant l'Orée du Bois disparue: un avis de recherche est lancé

Le restaurant l'Orée du Bois à Chelsea lance un avis de recherche sur Facebook pour retrouver sa pintade, qui a disparu.

La pièce décorative était située à l'accueil de l'établissement et représentait une valeur sentimentale pour les propriétaires, Josée et Jean-Claude Chartrand. Elle avait été donné en cadeau par un ami qui n'est plus de ce monde.

L'ornement en porcelaine, fabriquée en France, aurait été volé samedi soir, entre 21 h 30 et 23 h 30.

La mobilisation s'est vite organisée sur les réseaux sociaux. Moins de 48 heures après l'avis, la publication avait été partagée à plus de 1 600 reprises.

Les messages de solidarité continuent de s'accumuler sur la page du restaurant l'Orée du Bois.