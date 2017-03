La ministre Vallée s'excuse

La ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, a présenté ses excuses après avoir été surprise à jouer sur sa tablette électronique pendant les débats sur la loi spéciale pour les juristes.

Sur sa page Facebook, la ministre a expliqué que sa journée de lundi a commencé aux aurores et qu’elle était fatiguée. Plutôt que de quitter le Salon bleu et d’aller prendre un café et a choisi de rester et prendre sa tablette 5 minutes. Elle s’en excuse.

Ce sont des membres de LANEQ présents dans les tribunes qui ont pris la ministre sur le fait, disant qu’elle jouait sur son iPad à un jeu qui ressemblait au jeu Bubble Crush et que c’est un flagrant manque de respect envers ses juristes.

Des juristes se sont amusés à créer le mot-clic BubbleCrushGate sur les réseaux sociaux.