La Machine: Déplacements et fermetures de rues cette fin de semaine

L'événement La Machine est de passage dans la capitale cette fin de semaine. Voici toutes les informations concernant les déplacements et les fermetures de rues.

JOUR 3: le samedi 29 juillet

11 h : Marche de Kumo - Marché By

11h : Marche de Long Ma - Marché By

15 h : Marche de Long Ma - départ du Marché By

15 h 10 : Marche de Kumo - départ du Marché By

20 h 30 : Marche de Long Ma - départ du parc de l'Hôtel de Ville

21 h 30 : SCÈNE FIXE - Kumo et Long Ma à la Cour Suprême du Canada

JOUR 4: le dimanche 30 juillet

14 h 30 : Marche de Kumo - départ de la Cour suprême du Canada

15 h : Marche de Long Ma - départ de la Cour suprême du Canada

20 h 30 : Marche de Long Ma - départ des chutes de la Chaudière

21 h : SCÈNE FIXE: Kumo et Long Ma au Musée canadien de la guerre

Samedi 29 juillet, en AVANT-MIDI

rue George, entre la promenade Sussex et la rue Dalhousie.

rue York, entre la promenade Sussex et la rue Dalhousie.

rue William, entre la rue Clarence et la rue George.

place du marché By, entre la rue Clarence et la rue George.

avenue Parent, entre la rue St. Patrick et la rue Clarence.

rue Dalhousie, entre la rue St. Patrick et la rue Rideau.

rue Murray, entre la promenade Sussex et la rue Dalhousie.

Samedi 29 juillet, en APRÈS-MIDI

avenue Parent, entre la rue St. Patrick et la rue Clarence.

rue Clarence, entre la promenade Sussex et la rue Cumberland.

rue York, entre la promenade Sussex et la rue Dalhousie.

rue George, entre la promenade Sussex et la rue Dalhousie.

rue William, entre la rue Clarence et la rue George.

place du marché By, entre la rue Clarence et la rue George.

rue Murray, entre la promenade Sussex et la rue Cumberland.

promenade Sussex et promenade Colonel-By, entre la rue York et l’avenue Daly.

rue Dalhousie, entre la rue St. Patrick et la rue Besserer.

rue Wellington et rue Rideau, entre la rue Lyon et la rue Cumberland.

rue Kent, entre la rue Vittoria et la rue Queen.

rue Nicholas et rue Waller, entre la rue Rideau et l’avenue Laurier Ouest.

rue Nicholas, entre l’avenue Daly et la rue Besserer.

avenue Daly, entre la rue Nicholas et la rue Waller.

avenue Laurier Ouest, entre la rue Elgin et la rue Nicholas.

promenade Reine-Élizabeth, entre la rue Somerset Ouest et l’avenue Laurier Ouest.

Samedi 29 juillet, en SOIRÉE

rue Wellington, entre la rue Lyon et la rue Kent.

rue Kent, entre la rue Vittoria et la rue Queen.

avenue Laurier Ouest, entre la rue Elgin et la rue Nicholas.

promenade Reine-Élizabeth, entre la rue Somerset Ouest et l’avenue Laurier Ouest.

rue Elgin, entre la rue Wellington et la rue Gloucester.

rue Wellington, entre l’avenue Mackenzie et la rue Bank.

Dimanche 30 juillet, en APRÈS-MIDI

rue Wellington, entre le pont du Portage et la rue Bank.

promenade Sir-John-A.-Macdonald, entre le pont du Portage et la rue Slidell.

rue Kent, entre la rue Vittoria et la rue Queen.

pont du Portage, entre la rue Laurier (Gatineau) et la rue Wellington.

pont des Chaudières, entre la rue Laurier (Gatineau) et la promenade Sir-John-A.-Macdonald.

rue Booth, entre la rue Albert et la promenade Sir-John-A.-Macdonald.

Dimanche 30 juillet, en SOIRÉE

promenade Sir-John-A.-Macdonald, entre la rue Slidell et le pont du Portage.

pont des Chaudières, entre la rue Laurier (Gatineau) et la promenade Sir-John-A.-Macdonald.

rue Booth, entre la rue Albert et la promenade Sir-John-A.-Macdonald.