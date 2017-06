La liste d'attente s'allonge avec une explosion de cas à la DPJ des Laurentides

(98,5 FM) - Dans la foulée des conclusions d'un rapport de la commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse présenté cette semaine, on apprend que la liste d'attente déborde à la DPJ des Laurentides et que le nombre de signalements a explosé cette année.

La DPJ des Laurentides a confirmé au 98,5 FM que 560 cas sont en attente et que le nombre de signalements a explosé cette année.

Problématique démographique et politique

Une auditrice nous a alerté de la situation, inquiète devant le nombre de cas très élevé d'enfants vulnérables en attente depuis plusieurs semaines et parfois même quelques mois.

Selon nos informations, l'ajout de professionnels n'a pas suivi l'augmentation démographique importante dans les Laurentides. On indique aussi que depuis l’application de la loi 10 en avril 2016, tout est devenu dysfonctionnel et les listes d’attente n'ont jamais été aussi longues.