La formule SRB fonctionne en France FM93

QUÉBEC - Le Journal de Québec s'est rendu à Metz en France pour observer ses tramways sur roues, un système qui s'apparente beaucoup au SRB que veut implanter le maire Régis Labeaume à Québec. Constat principal: le chantier de trois ans a été éreintant pour la population qui a vu les tramways sur rails et avec fils remplacés par ce qu'ils appellent le bus à haut niveau de service (BHNS)





Cependant, la population se réjouit maintenant de son système de bus rapide qui parcours les endroits les plus densément peuplés de la ville.





Depuis la mise en marche des tramways sur roues, les Messins sont de plus en plus nombreux à chaque année à utiliser le transport en commun. Le projet évalué à 148 millions d'euros en aura finalement coûté 230 millions; l'équivalent d'environ 320 millions de dollars canadiens.