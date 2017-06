La cuisine de rue maintenant réalité à Québec

QUÉBEC - Les camions de cuisine de rue feront leur apparition sur le territoire de la Ville de Québec à compter de demain.

Les sept camions retenus dans le cadre du projet-pilote étaient tous réunis ce midi au Domaine Maizeret pour le lancement de la saison.



Déjà de nombreux curieux affamés ont été en mesure de se sustenter des bouchées et repas offerts.



Si vous voulez un avant-goût de ce qui sera offert par les «foodtruck», les menus sont disponible sur le Facebook du FM93.



Seuls quatre sites seront en opération à compter de demain, le parc Notre-Dame-de-la-Garde, l'Arboretum, le Domaine Maizeret, et le parc Girardin à Beauport.



Pour les huit premières semaines de l'été, les restaurateurs ont boudé trois des 12 sites retenus, soit les parcs de l'Anse-à-Cartier, Dollard-des-Ormeaux, et Étienne-Parent.



L'horaire complet des 8 premières semaines d'activités est disponible au FM93.com, et une application mobile est présentement en développement.

Horaire des huit premières semaines de l'été

Parc Notre-Dame-de-la-Garde (La Cité-Limoilou)

Du 15 au 21 juin : Côte-à-Côtes traiteur

Du 22 au 28 juin : Chick Shack mobile

Du 6 au 12 juillet : Côte-à-Côtes traiteur

Secteur de la piscine Saint-Roch (La Cité-Limoilou)

Du 6 au 12 juillet : Les Délices de la famille Cortina

Du 3 au 9 août : Chick Shack mobile

Parc Victoria (La Cité-Limoilou)

Du 22 au 28 juin : Les recettes paumées

Du 29 juin au 5 juillet : Food Fighters 504

Du 6 au 12 juillet : Chick Shack mobile

Du 20 au 26 juillet : Sagamité

Du 27 juillet au 2 août : Côtes-à-Côtes traiteur

Du 3 au 9 août : Sagamité

Parc John-Munn (La Cité-Limoilou)

Du 22 au 28 juin : Food Fighters 504

Du 20 au 26 juillet : Les recettes paumées

Du 27 juillet au 2 août : Les recettes paumées

Du 3 au 9 août : Food Fighters 504

Domaine de Maizerets, secteur de l’Arboretum (La Cité-Limoilou)

Du 15 au 21 juin : Chick Shack mobile

Du 22 au 28 juin : L’Express gourmand

Du 29 juin au 5 juillet : Côte-à-Côtes traiteur

Du 13 au 19 juillet : Sagamité

Du 20 au 26 juillet : Les Délices de la famille Cortina

Du 3 au 9 août : Les recettes paumées

Domaine de Maizerets, secteur historique (La Cité-Limoilou)

Du 15 au 21 juin : Sagamité

Du 29 juin au 5 juillet : Sagamité

Du 13 au 19 juillet : Côte-à-Côtes traiteur

Du 20 au 26 juillet : Food Fighters 504

Du 27 juillet au 2 août : Chick Shack mobile

Du 3 au 9 août : Les Délices de la famille Cortina

Base de plein air de Sainte-Foy (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)

Du 22 au 28 juin : Sagamité

Du 29 juin au 5 juillet : Chick Shack mobile

Du 13 au 19 juillet : Les Délices de la famille Cortina

Du 20 au 26 juillet : Côte-à-Côtes traiteur

Du 27 juillet au 2 août : Sagamité

Plage Jacques-Cartier (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)

Du 22 au 28 juin : Côte-à-Côtes traiteur

Du 20 au 26 juillet : Chick Shack mobile

Du 27 juillet au 2 août : Food Fighters 504

Du 3 au 9 août : Côte-à-Côtes traiteur

Secteur de l’étang de la côte (Beauport)

Du 6 au 12 juillet : L’Express gourmand

Du 13 au 19 juillet : L’Express gourmand

Du 20 au 26 juillet : L’Express gourmand

Du 27 juillet au 2 août : Les Délices de la famille Cortina

Parc Girardin (Beauport)

Du 15 au 21 juin : L’Express gourmand

Du 29 juin au 5 juillet : L’Express gourmand

Du 13 au 19 juillet : Chick Shack mobile

Du 27 juillet au 2 août : L’Express gourmand

Du 3 au 9 août : L’Express gourmand

Les endroits suivants n’ont pas été sélectionnés par les restaurateurs dans le cadre de la première pige :