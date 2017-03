La Cour d'appel rejette la demande d'Alexandre Martineau

Me Marc-André Champagne

La Cour d'appel du Québec rejette la requête d'Alexandre Martineau qui contestait la décision rendue par le Tribunal administratif du Québec à son endroit.Son avocat Me Marc-André Champagne en appelait de la décision du TAQ qui estimait qu'Alexandre Martineau représentait un risque important pour la société.Les juges de la Cour d'appel ont rendu leur décision sur le banc et ils ont justifié leur décision notamment par la norme d'intervention qui n'a pas été rencontrée. Ils estiment que la décision administrative rendue par le TAQ n'était pas déraisonnable.La prochaine audience d'Alexandre Martineau devant la Commission d'examen des troubles mentaux doit se faire au plus tard le 1 er novembre.Il n'est pas exclut qu'elle soit devancée si l'équipe traitante du jeune homme en fait la demande. En attendant, il doit continuer d'habiter au Centre de réadaptation en dépendance et en santé mentale de l'Estrie.