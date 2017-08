La Cour d'appel acceptera d'entendre la cause de Jea...

La Cour d'appel acceptera d'entendre la cause de Jean-Sébastien Dufour

Dufour est cet individu de 37 ans qui, en juin 2015, avait blessé une personne d'un coup de couteau à l'occasion d'une altercation dans un bar. Il avait par la suite volé un véhicule et l'avait conduit avec les capacités affaiblies.



Sa cause avait été entendue le 23 mai dernier lorsque pour la première fois de son histoire, la Cour d'appel du Québec avait siégé à l'extérieur de Québec ou Montréal.



La juge en chef Nicole Duval Hesler a rendu cette décision aujourd'hui.



L'appel concernera 2 des chefs d'accusation, soit d'avoir proféré une menace de mort ou de lésions corporelles et d'avoir séquestré, emprisonné ou saisi de force la plaignante.