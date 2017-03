La Cité de l'énergie fait peau neuve, Trudel veut l'aide des gouvernements

Robert Trudel

La Cité de l'énergie fait peau neuve. L'exposition permanente et le spectacle multimédia n'avaient pas été renouvelés depuis 2009. La Cité de l'énergie était donc mûre pour rajeunir son offre touristique.

Un projet nécessite une investissement de 3 millions de dollars.

La Ville de Shawinigan a annoncé une contribution de 500 000 $ sur 5 ans via le Fonds de diversification des territoires. La Cité de l'énergie investit 1,6 million et elle attend toujours des confirmations de Quebec et Ottawa pour combler les 900 000$ de financement restant.

D'ailleurs, le directeur de la Cité de l'énergie, Robert Trudel, affirme que les travaux ne seront pas lancés tant qu'il n'y aura pas d'engagement formel des gouvernements (audio).