François Bourassa

L'Union des producteurs agricoles lance une nouvelle campagne de valorisation de l'agriculture québécoise et de la profession agricole.Sous le thème "On fait tous partie de la recette", la campagne, qui prend d’abord la forme de panneaux sur le bord des routes, rappelle l’importance de l’agriculture et des producteurs agricoles d’ici.La campagne démontre que ce qui unit les consommateurs aux producteurs s'articule autour du concret, soit les produits achetés, cuisinés… puis servis dans l’assiette.En audio, Francois Bourassa de l'UPA Estrie.