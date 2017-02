L'Université chiffre à plusieurs millions les demandes du SPPUS

Martin Buteau

Chargement du lecteur ...

L'Université de Sherbrooke chiffre à plusieurs millions de dollars les demandes du syndicat des professeurs.Toutes les activités d'enseignement habituellement offertes sont donc suspendues.La faculté de médecine et des sciences de la santé est épargnée par cette grève et la faculté de génie est très peu touchée puisque la grande majorité des professeurs ne sont pas représentés par le même syndicat.Le syndicat demande notamment un rattrapage salarial qui atteindrait près de 10 % et que des postes vacants soient comblés.Le Syndicat des professeurs de l'Université de Sherbrooke a adopté un mandat de grève de 12 jours, le 26 janvier dernier.