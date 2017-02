Alain Webster

Chargement du lecteur ...

L'Université de Sherbrooke optimisera l'efficacité énergétique de ses bâtiments de recherche et créera deux parcs solaires afin de devenir le pôle de recherche principal en innovation énergétique au Québec.En audio, le vice-recteur à la recherche et au développement durable, Alain Webster, explique les trois approches qui seront favorisées dans le projet énergétique.Le projet prévoit également la création d'une rivière et d'un bassin artificiel dans le Parc Innovation ACELP sur le boulevard de l'Université, afin de mieux comprendre la circulation de l'eau dans les bassins versants.