L'importance d'avoir de bonnes relations avec ses voisins

Deux histoires de mauvais voisinage vont coûter quelques milliers de dollars à une famille de Trois-Rivières. L'histoire commence en 2010 lorsque Ginette Dionne et Daniel Perron font l'acquisition d'une résidence pour leur fille, Marie-Ève Perron, dans le rang des Garceau, dans le secteur Pointe-du-Lac. Les relations entre Marie-Ève Perron et son voisin Gilles Pelletier se détériorent, au point où la femme crache au visage de son voisin et lui donne un coup de pied dans les parties génitales, le 24 juin 2013, au terme d'une vive engueulade concernant l'implantation d'une haie de cèdres. Ginette Dionne a été impliquée dans l'engueulade. Selon TC Média, Marie-Ève Perron a été condamnée à verser 1 500$ à Gilles Pelletier.



Dans une autre histoire, Ginette Dionne et Daniel Perron sont condamnés à payer 5 000$ à Sandra St-Onge, leur voisine de la rue des Arts, aussi dans le secteur Pointe-du-Lac. Madame St-Onge a subi des menaces à la personne, du harcèlement et des injures, en plus d'endurer du bruit et des cris extrêmes pendant la nuit.



Le couple Dionne-Perron a aussi endommagé des biens de madame St-Onge et tenté 2 fois d'allumer un incendie. Le réservoir de propane permettant un chauffage d'appoint a aussi été fermée à plusieurs occasions.