L'impatience se fait sentir chez les paramédics

Daniel Chouinard

La caravane provinciale des grévistes du secteur préhospitalier était de passage à Sherbrooke aujourd'hui.Ils veulent améliorer leurs conditions de vie et de travail, mais aussi la qualité des services.La diminution de la charge de travail et la modernisation des horaires de travail constituent une priorité pour les syndiqués.Aux tables de négociation, les propositions patronales font complètement l’impasse sur les priorités des syndicats selon ces derniers. Par ailleurs, la Fédération des employés du préhospitalier du Québec, qui représente 1 500 membres dont les paramédics de Windsor, rejette la dernière offre monétaire des compagnies ambulancières.La Corporation des services d'ambulance du Québec a déposé sa proposition, le 3 juillet, et selon le président du syndicat, Daniel Chouinard, l'offre est «ridicule et insultante».M. Chouinard souligne que les paramédics du Québec sont en colère et qu'ils vont intensifier leur moyens de pression...