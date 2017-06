QUÉBEC - Le SPVQ a confirmé que les deux individus décédés dans l'incendie survenu à Limoilou dimanche matin sont Gérald Langlois, 49 ans et Guylaine Morin, 37 ans.

Il s'agit des deux individus qui résidaient au 1804 avenue de Vitrée.

La section des crimes graves et les techniciens en identité judiciaire travaillent en collaboration avec l’enquêteur du commissariat aux incendies pour établir la cause et les circonstances de cet incendie.

Les policiers demandent aussi aux gens qui aurait des informations concernant une altercation qui se serait produite dans les heures précédant le drame, de les contacter.

La thèse de l'incendie criminel n'est pas écartée.