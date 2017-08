MISE À JOUR : Leaf Tousignant Claridge, 21 ans, a été localisé sain et sauf cette nuit vers 00h30 à Trois-Rivières.

____

Leaf Tousignant Claridge a quitté son lieu de résidence à pied, jeudi vers 20h.

Il aurait été vu vendredi avant-midi vers 10h à Trois-Rivières, dans un commerce situé sur le boulevard des Forges.



Il mesure 1m63, pèse 130 lb et a les cheveux et les yeux bruns.



Il s'exprime en français, mais présente des troubles d'élocution.



La dernière fois qu'il a été vu, il portait un t-shirt rouge, un pantalon ample gris et noir ainsi qu'un sac à dos.