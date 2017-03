L'harmonie règne entre la ville de Trois-Rivières et ses pompiers Photo: Ville de Trois-Rivières

La ville de Trois-Rivières et le syndicat représentant les pompiers ont signé une nouvelle convention collective, ce matin. L'entente a été parsaphée par le président du Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section Trois-Rivières, Jean Dionne, et le directeur de la sécurité incendie et de la sécurité civile, Dany Cloutier.



La nouvelle convention collective est d'une durée de 7 ans et est rétroactive en 2014. Elle se terminera donc en 2020.



Les pompiers vfont des gains salariaux de 2% par année, pour les années 2014 à 2016, et de 1,5% pour les années 2017 à 2020.



Les pompiers avaient voté en faveur de la convention dans une proportion de 87%, et le conseil municipal avait entériné l'entente le 20 février dernier.