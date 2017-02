L'ex-entraîneur de soccer Alain Pilotte aurait fiancé sa conquête en ligne

L'ex-entraîneur de soccer féminin de Masson-Angers, arrêté dans la nuit de jeudi pour bris d'engagement, se serait fiancé virtuellement avec sa protégée d'âge mineur, alors qu'il lui était strictement interdit d'entrer en contact avec elle.

Alain Pilotte, 46 ans, aurait d'ailleurs l'intention de plaider coupable à l’ensemble des accusations de nature sexuelle portées contre lui pour en finir avec la justice. Il demeure détenu et doit revenir devant le tribunal vendredi.

Selon ce que rapporte TC Média, le quadragénaire et la jeune joueuse qu'il supervisait alors qu'elle n'avait que 15 ans, entretenaient une relation amoureuse depuis plusieurs mois et seraient sur le point de se marier.

Les deux amants se seraient revus à plusieurs reprises, notamment via Skype entre le 26 décembre et le 24 janvier dernier pour s'adonner à des activités sexuelles.

Après quelques rencontres intimes en ligne, l’homme aurait loué une chambre d'hôtel à Ottawa, pour passer la nuit avec la jeune fille, maintenant âgée de 17 ans.

L'accusé aurait ainsi brisé une condition de la cour, soit de ne pas entrer en contact avec l'adolescente. C'est d'ailleurs une amie de la jeune fille, qui s'est confiée aux policiers.

En plus des chefs d’accusation de nature sexuelle déposés contre lui en novembre dernier, Pilotte a été accusé de bris d’engagement au courant de la journée.

La Couronne et la défense proposent via une suggestion commune, une détention de 90 jours à purger les fins de semaine, en plus de ne pas pouvoir entrer en contact avec sa conquête jusqu’à ce qu’elle atteigne la majorité.

Il lui serait également interdit d'entraîner une équipe sportive pendant 10 ans.