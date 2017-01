L'équipe des Roses plus populaire que jamais

Marie-Josée Gervais

À sa sixième année, l'équipe des Roses, qui participera aux Défis du Parc, atteint des sommets de popularité.

Elles étaient 35 en 2012 et cette année, près de 300 femmes âgées de 16 à 67 ans et provenant de partout au Québec formeront cette équipe.

La moitié des participantes prendront le départ du volet le plus prestigieux des Défis, soit le 105 km de vélo et 5 km de course à pied.

Les onzièmes Défis du Parc auront lieu du 25 au 27 août dans le Parc national de la Mauricie.

En plus des Roses, 5 000 personnes devraient y participer.

La directrice générale des Défis et co-fondatrice des Roses, Marie-Josée Gervais ne s'attendait pas à ce que l'équipe devienne aussi populaire après seulement cinq ans. (En audio)