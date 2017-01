L'Écobeat est vendu

L'édifice qui abritait l'auberge jeunesse l'Ecobeat est finalement vendu.

Après quelques semaines de délais juridiques, Daniel Luc est devenu le nouveau propriétaire de l'immeuble situé au 138-146 Wellington Sud pour un montant de 525 000$.





Ce dernier avait démontré de l'intérêt pour réaliser un projet d'affaires dans le futur quartier Well inc.





Cette vente sous contrôle de justice par appel d'offre avait attiré sept soumissionnaires avec un montant minimal fixé de 345 000$.





Le maire de Sherbrooke, Bernard Sévigny, se réjouit de l'intérêt du milieu privé pour le projet Well inc.





Rappelons que la ville de Sherbrooke avait aussi déposé une offre d'achat de 320 000$ pour le bâtiment.