L'autobus est-il un service essentiel ? La réponse en janvier !

C'est en janvier que l'on saura si le transport en commun de la STO est un service essentiel.

Le Conseil canadien des relations industrielles a entendu les arguments de la Société de transport de l'Outaouais et du syndicat au cours des trois derniers jours à la suite du vote de grève à 98% des chauffeurs et mécaniciens.

Les deux parties devront se revoir devant le Conseil le 9 janvier pour les plaidoiries.

Par la suite, la réponse du Conseil devrait venir le 13 janvier, selon la STO.

Les chauffeurs et mécaniciens n’ont plus de contrat de travail depuis 2014 et tentent de renouveler leur convention collective.