L'ancien ministre libéral Jacques Daoust est décédé cette nuit à la suite de complications dues à un AVC subi il y a quelques jours

Julie Boulet

Il avait 69 ans.

Après une carrière dans le monde bancaire, il a été président et chef de la direction d'Investissement Québec de 2006 à 2013, avant de faire le saut en politique active.



Monsieur Daoust a occupé les postes de ministre de l'Économie et des transports avant de démissionner en août 2016.



C'est le fils de Jacques Daoust qui a confirmé son décès ce matin.



La ministre du Tourisme et député de Laviolette, Julie Boulet lui avait d'ailleurs rendu visite il y a à peine 3 semaines. [En audio]