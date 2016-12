L'achat d'une carte vidéo tourne au drame

Martin Carrier

L'achat d'une carte vidéo d'ordinateur a tourné au cauchemar pour un Sherbrookois.Quelques minutes plus tard, il reçoit l'appel d'un homme qui prétend avoir ce qu'il recherche.Ils conviennent d'un point de rencontre dans le secteur de Brompton et c'est à cet endroit qu'il a été attaqué violemment.Trois individus l'ont frappé à coups de bâton de baseball et de barres de fer.La victime, qui a subi des blessures à la tête et aux bras, a réussi à prendre la fuite et à contacter les policiers.Trois individus âgés entre 16 et 18 ans ont été arrêtés hier et seront accusés de vol qualifié, d'agression armée et de voies de fait avec lésions.