Alan Kezber

L'entreprise KEZBER déménage ses bureaux de Sherbrooke à Magog.KEZBER est spécialisée dans les solutions d'affaires informatiques depuis plus de 20 ans.D'ici un an, elle devrait compter quelque 130 employés, soit le double du nombre actuel dans ses différentes installations au Québec.Elle s'établiera donc dans l'îlot Tourigny, à l'angle des rues Principale et Saint-Patrice.Lui-même résident de Magog, le président de KEZBER, Alan Kezber estime que la région possède plusieurs atouts.